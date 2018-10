Kerala Karunya Plus Lottery Result Today LIVE: जारी हुए नतीजे, ऐसे चेक करें

Karunya Plus Lottery Result: आज Karunya Plus Lottery Result KN 236 के रिजल्ट जारी होने हैं।

Kerala Karunya Plus Lottery Result Today: Karunya Plus Lottery Result आज यानी गुरुवार (25 अक्टूबर) को जारी होंगे। लॉटरी रिजल्ट्स दोपहर 3 बजे से लाइव हो गए हैं और 4 बजे तक विजेताओं के लॉटरी टिकट नंबर्स की पूरी लिस्ट उपलब्ध होगी। Karunya Plus Lottery Result आप www.keralalotteryresult.net पर देक सकेंगे। आज Karunya Plus Lottery Result KN 236 के रिजल्ट जारी होने हैं। Karunya Plus Lottery साप्ताहिक लटरी ड्रॉ है जिसके नतीजे हर सप्ताह गुरुवार को जारी किए जाते हैं।

Karunya Plus Lottery Result देखने लिए वेबसाइट www.keralalotteryresult.net पर जाएं। होम पेज पर आपको “Karunya Plus lottery result today KN-236” लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक सूची खुलेगी। इस सूची में ही विजेताओं के टिकट नंबर्स की डिटेल्स दी गई हैं। इसी सूची से आपको अपना टिकट नंबर चेक करना होगा। Karunya Plus Lottery के पहले नंबर के इनाम की 80 लाख रुपये है।

वहीं दूसरे नंबर के इनाम की रकम 10 लाख रुपये और तीसरे नंबर के इनाम की रकम 1 लाख रुपये है। चौथे नंबर के इनाम की रकम 5 हजार रुपये; पांचवे नंबर के इनाम की रकम 2 हजार रुपये; छठे नंबर के इनाम की रकम 1 हजार रुपये; सातवें नंबर के इनाम की रकम 500 रुपये और आठवें नंबर के इनाम की रकम 100 रुपये है। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है जिसकी रकम 8 हजार रुपये है। Karunya Plus Lottery के एक टिकट का मूल्‍य 40 रुपए है।

