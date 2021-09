हिंदू महासभा के राज्य सचिव धर्मेंद्र को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा सरकार को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मौजूदा सीएम के साथ पूर्व सीएम येदियुरप्पा और मंत्री शशिकला जोले का नाम लेते हुए कहा था कि हमने गांधी को नहीं बख्शा। तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। हम तुम्हे भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने मैसूर व अन्य जगहों पर मंदिरों को ढहाने के मामले में सरकार पर तीखा हमला बोला था। पुलिस का कहना है कि सभा के नेता राजेश पवित्रन, प्रेम व संदीप समेत अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है।

धर्मेंद्र ने शनिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि अगर राज्य में मंदिरों को तोड़ना जारी रहा तो हिंदू महासभा बोम्मई के नेतृत्व वाली कमजोर भाजपा सरकार को नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा था- हमें उन संघ परिवार के संगठनों पर दया आती है जो मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वे ईमानदार हैं तो उन्हें आने वाले चुनाव में भाजपा को हराना चाहिए और हिंदू महासभा का समर्थन करना चाहिए। उनका कहना था कि हिंदू महासभा ही हिंदुओं के हितों की लड़ाई जोरदार व असरदार तरीके से लड़ सकती है। बीजेपी इस मामले में बेहद कमजोर साबित हुई है।

The leader of the All India Hindu Mahasabha in #Karnataka, Dharmendra, in his #hatespeech is glorifying the killing of the father of the nation Mahatma Gandhi & making open threats of killing others.@HMOKarnataka @DgpKarnataka arrest these terrorists before they ravage the nation https://t.co/VefCTsMKte

— Nusaybah (@hate_stopper) September 18, 2021