त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का स्वाद चख चुकी बीजेपी अब इस कद्दावर बीजेपी नेता की शख्सियत का फायदा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। लिहाजा बीजेपी आलाकमान ने कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ के लिए 35 रैलियां तय की है। योगी आदित्यनाथ 2 फेज में कर्नाटक का 6 दिनों तक दौरा करेंगे और 35 बार जनता से संवाद स्थापित करेंगे। बीजेपी आलाकमान के इस फैसले पर लोग सोशल मीडिया में चुटकी ले रहे हैं। एक शख्स ने चुटकी लेते हुए लिखा है कि सही है सिर्फ यूपी ही क्यों बर्बाद हो? बता दें कि पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में काफी सक्रिय रहे हैं। कर्नाटक के सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया से योगी आदित्यनाथ की ट्विटर पर ठन चुकी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में किसानों की खुदकुशी की घटनाओं का हवाला लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था तो सिद्धारमैया ने गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार को लताड़ लगाई थी।

#BREAKING – UP CM Yogi Adityanath will hold 35 rallies in Karnataka from 3rd May. #BattleForKarnataka pic.twitter.com/QNtEDr3T05

— News18 (@CNNnews18) April 24, 2018