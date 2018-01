कर्नाटक: दलितों के प्रदर्शन पर BJP के मंत्री ने कहा- गली के कुत्तों के प्रदर्शन में हम नहीं फंसने वाले

संविधान बदलने की बात कहकर माफी मांगने वाले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े एक बार फिर से एक विवाद में फंस गये हैं। उन्होंने कुछ लोगों को गली का कुत्ता कहकर नया बखेड़ा खड़ा दिया है। शनिवार (20 जनवरी) को जब अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक के बेल्लारी में एक रोजगार मेले में जा रहे थे तभी कथित रूप से दलित समुदाय के कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये लोग संविधान पर की गई उनकी टिप्पणी से नाराज थे। बेल्लारी में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री अनंत हेगड़े ने लोगों से कहा, ‘हम आपकी मदद करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं, हम आपके साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, हमलोग विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ गली के कुत्तों में फंसने वाले नहीं है।’ हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा बोलकर मंत्री किस पर हमला कर रहे थे। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तुरंत हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इसे अपने घोषणापत्र में डालना चाहिए। एनटीडीवी से बात करते हुए कांग्रेस नेता टॉम वडक्कन ने कहा, ‘यही वो चीज है जिसके खिलाफ दलित सालों से लड़ रहे थे, इस शख्स को कैबिनेट में रहने का कोई हक नहीं।’

Enough is enough…Serial offender…minister Ananthkumar Hegde at it again….he calls Dalits DOGs ..for protesting against his controversial constitution remark… supreme leaders of #bjp will you ask him to step down …or do you endorse his abuse #justasking

— Prakash Raj (@prakashraaj) January 20, 2018