टीपू जयंती मनाने पर भड़के मोदी सरकार के मंत्री, चिट्ठी लिखकर बोले- मुझे मत बुलाना

कर्नाटक सरकार ने इस साल 10 नवंबर को टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। चूंकि इस आयोजन में अब कुछ ही दिन बचे हैं इसलिए सरकार ने कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हालांकि इस आयोजन का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। ​लेकिन विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ये साफ कर दिया है कि सरकार अब अपने कदम पीछे नहीं लेगी।

कर्नाटक में विपक्ष में बैठी भाजपा इस टीपू जयंती मनाने के प्रस्ताव का शुरू से विरोध कर रही है। इस प्रस्ताव को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रखा था। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने इस विरोध में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अनंत कुमार के ओएसडी ने उनकी तरफ से एक पत्र कर्नाटक के मुख्य सचिव को लिखकर सरकार से कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम के आयोजन का न्यौता न भेजा जाए।

OSD to Union Min Ananth K Hegde in a letter to Karnataka Chief Secy stated, “Union minister Hegde condemns govt’s move to celebrate Tipu Jayanti on 10 Nov despite opposition from people. I’d like to inform you to not mention my (Hegde’s) name in the invitee’s list for the event.” pic.twitter.com/8xqq3F2xDB

