कर्नाटक: दो विधायकों ने कांग्रेस-JDS से समर्थन वापस लिया, एक ने कहा- भाजपा को है मेरा समर्थन

कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक आर शंकर ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने घोषणा की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, ‘आज मकर संक्रांति है। इसलिए हम सरकार में एक बदलाव चाहते हैं। सरकार कुशल होनी चाहिए। इसलिए मैं कर्नाटक सरकार से अपना समर्थन वापस लेने जा रहा हूं।’ आर शंकर के अलावा एक और निर्दलीय विधायक एच नागेश ने सरकार से समर्थन वापस लेकर भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, ‘गठबंधन सरकार को मेरा समर्थन अच्छी और स्थिर सरकार देने के लिए था जो पूरी तरह से विफल रहा। गठबंधन में दोनों सहयोगियों के बीच कोई आपसी समझ नहीं है। इसलिए, मैंने बीजेपी के साथ स्थिर सरकार स्थापित करने का फैसला किया और देखा कि सरकार गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन करती है।’

H Nagesh, Independent MLA :My support to coalition govt was to provide good&stable govt which utterly failed. There’s is no understanding among coalition partners. So, I decided to go with BJP to install stable govt & see that govt performs better than the coalition. #Karnataka pic.twitter.com/hcMnaXaHZd

— ANI (@ANI) January 15, 2019