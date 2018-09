कुछ साल पहले सेक्स सीडी कांड में फंसे स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार स्वामी नित्यानंद ने दावा किया है कि वो ऐसी गाय बना सकते हैं जो लोगों से संस्कृत और तमिल में बात करेगी। नित्यानंद के बयान से संबंधित विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विडियो में महंत की वेश-भूषा धारण किए नित्यानंद कहते दिख रहे हैं कि एक साल के अंदर वो ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि बंदर, शेर, गाय और बैल आमजन की तरह बातचीत कर सकेगा। नित्यानंद ने दावा किया है कि वह ऐसा पहले भी कर चुके हैं और एक साल के अंदर वह ऐसा करके दिखाएंगे।

विडियो में नित्यानंद कह रहे हैं, “मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। बंदर और कई जानवर ऐसे हैं जिनके पास वैसे आंतरिक अंग नहीं हैं जैसा कि हम सबके पास है। परमशक्ति की कृपा से मैं उनमें वैसा अंग विकसित कर सकता हूं। यह मैं करके दिखाऊंगा। मैं विज्ञान और मेडिकल रिसर्च के तहत यह करके साबित करूंगा।” उन्होंने आगे कहा, “मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर कल ही टेस्ट किया है। यह पूर्णतया काम कर रहा है। मैं यह ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मैं इसे एक साल के अंदर साबित कर दूंगा।” स्वामी ने आगे कहा, “मैं बंदरों, शेरों और चीतों के लिए एक फोनेटिक, भाषाई सक्षम वोकल कॉर्ड तैयार करुंगा। हम ऐसा तकनीक तैयार करने जा रहे हैं जिससे बैल और गाएं स्पष्ट तौर पर तमिल और संस्कृत बोल सकेंगी।” स्वामी जब-जब ये बातें कर रहे हैं तब-तब बीच में उनके भक्त ड्रम बजाकर उनकी जयकार करते हैं।

Animals will also talk in future…..our desi guru scientist #Nityananda claims. Simply WOW!…. So we can talk to monkeys and cows in local language.#God are you Watching? pic.twitter.com/Pj9pwbJE2p

