कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) और कांग्रेस गठबंधन सरकार के 25 कैबिनेट मंत्रियों ने बुधवार (6 जून) को शपथ ली थी। इनमें 14 विधायक कांग्रेस के हैं जबकि 9 विधायक जनता दल सेक्युलर के हैं। लेकिन गठबंधन में मंत्री पद की आस लगाए बैठे कांग्रेस के विधायक संतुष्ट नहीं हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के समर्थक सड़कों पर अपने नेता के लिए इंसाफ और कैबिनेट में जगह मांग रहे थे। विरोध का स्वर सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रोशन बेग के समर्थकों की तरफ से उठा। दरअसल कर्नाटक के मुस्लिमों ने जनता दल सेक्युलर को इस डर से वोट नहीं दिया था कि वह भाजपा से हाथ मिला सकती है। इसीलिए मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद बदले समीकरण में 70 से ज्यादा विधायकों वाली कांग्रेस ने जेडीएस का मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया था। रोशन बेग के समर्थकों की शिकायत थी कि मुस्लिम मतदाता रोशन बेग को मंत्री न बनाए जाने से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

Bengaluru: Supporters of Congress MLA Ramalinga Reddy protest demanding a ministerial berth for him in #KarnatakaCabinet. pic.twitter.com/qpL5T5h8d3

