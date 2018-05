मोदी बोले, पीपीपी यानी ‘पंजाब, पुदुचेरी और परिवार’ कांग्रेस, राहुल ने कहा- आप बोलते बहुत हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के गाडग में शनिवार (5 मई) को कांग्रेस पर आरोपों के बौछार किये। पीएम ने करप्शन पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकटों के लिए टेंडर निकलता है, जो सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली भेजता है उसे ही टिकट मिलता है। नरेंद्र मोदी ने कहा, “क्या आपने कभी सोचा है कि टिकट बांटने में कांग्रेस को इतनी देर क्यों हुई? ऐसा टिकटों के लिए टेंडर सिस्टम की वजह से है, सीएम पद के लिए भी टेंडर होगा, जो कोई भी सबसे ज्यादा रकम दिल्ली भेजेगा उसे ही सीएम पद की कुर्सी मिलेगी।”

पीएम ने कहा कि 2014 के बाद कांग्रेस लगातार सिमट रही है। उन्होंने कहा कि 15 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ट्रिपल पी बनकर रह जाएगा। पीएम मोदी ने अपनी बात को समझाया, “ये कांग्रेस पार्टी पराजय, पराजय पराजय छोटी होती होती इतनी छोटी हो गई है, और 15 मई को कर्नाटक को चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो ये इंडियन नेशनल नहीं रहेगी, ये PPP कांग्रेस बन जाएगी, यानी कि पंजाब, पुदुचेरी और परिवार कांग्रेस।” मोदी ने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक हारने की चिंता है, आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, “कांग्रेस के नेताओं ने एक विशाल टैंक बनवाया है, इस टैंक में पैसा जमा होता है और एक पाइप इस पैसे को दिल्ली ले जाता है, यदि कर्नाटक चला गया तो दिल्ली में उनके नेताओं का क्या होगा।”

WATCH: PM Narendra Modi in Gadag says, ‘After May 15 Congress will become PPP Congress- Punjab, Puducherry & Parivar Congress #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/w7pCSwf4vt

कांग्रेस ने भी बीजेपी पर वार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “प्रिय मोदीजी, आप बहुत बोलते हैं। समस्या यह है कि आपकी कथनी आपके शब्दों से मेल नहीं खाती। यहां कर्नाटक में आपके उम्मीदवारों के चयन पर पूरी पुस्तक है।” इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक वीडियो साझा करते हुए पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री रेड्डी बंधुओं को दिए गए आठ टिकटों पर पांच मिनट बोलेंगे। राहुल ने कहा, “ऐसे किसी शख्स को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाना, जिस पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के 23 मामले हैं? आप भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे अपने शीर्ष 11 नेताओं पर कब बोलेंगे।” इस वीडियो में भाजपा के 11 उम्मीदवारों बी.श्रीअमुलू,जी.सोमशेखरा रेड्डी, टी.एच.सुरेश बाबू, कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, सी.टी.रवि, मुरुगेश निरानी, ईएस ईएन कृष्णनैया शेट्टी मलुर, के.शिवानागौड़ा, आर.अशोक और शोभा करांदलजे के नाम बताए गए हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल ने कहा, “रेड्डी बंधुओं के 35,000 करोड़ रुपये के अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले पर आपका जवाब चाहिए।”

Dear Modi ji,

You talk a lot. Problem is, your actions don’t match your words. Here’s a primer on your candidate selection in Karnataka.

It plays like an episode of “Karnataka’s Most Wanted”. #AnswerMaadiModi pic.twitter.com/G97AjBQUgO

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 5, 2018