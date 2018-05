गलतबयानी कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी, जेल में भगत सिंह से मिले थे नेहरु, ये रहे सबूत

बुधवार (9 मई) को पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में एक रैली में कहा कि देश की आजादी के लिए लड़ रहे महान शख्सियतों जैसे शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे नेताओं को अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था, क्या कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया था? लेकिन कांग्रेस नेता वैसे भ्रष्ट नेताओं से मिलने जाते हैं, जिन्हें जेल हो चुका है। पीएम मोदी के निजी ट्विटर हैंडल @narendramodi_in पर भी इस तथ्य को डाला गया है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के एम्स में चारा घोटाले के दोषी लालू यादव से मिलने दये थे। पीएम मोदी के इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जेल में भगत सिंह से मुलाकात की थी।

बता दें कि 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को विधानसभा में बम फेंकने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब वे इस मामले में लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे तो उन्होंने जेल में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर थी। 10 जुलाई 1929 को भगत सिंह, दत्त और दूसरे ‘कैदियों’ के खिलाफ लाहौर षड़यंत्र में सुनवाई होने लगी। इसके बाद दूसरे कैदी भी भूख हड़ताल में शामिल हो गये। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई।

When Shaheed Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt, Veer Savarkar, greats like them were jailed fighting for the country’s independence, did any Congress leader went to meet them? But the Congress leaders go and meet the corrupt who have been jailed: PM @narendramodi — narendramodi_in (@narendramodi_in) May 9, 2018

When freedom fighters like Bhagat Singh, Batukeshwar Dut etc were jailed while fighting for our independence, did any Congress leader go to meet them? But the Congress leaders have the time to meet people who’re corrupt & have been jailed: PM Modi in Bidar #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/xl36dIiiae — ANI (@ANI) May 9, 2018

रिपोर्ट के मुताबिक नेहरु ने भगत सिंह और दूसरे राजनीतिक कैदियों ने जेल में मुलाकात की थी। लाहौर में 9 अगस्त 1929 (समाचार पत्र द ट्रिब्यून द्वारा 10 अगस्त 1929 को दी गई खबर के मुताबिक) को उन्होंने कहा था, “मैं कल सेंट्रल जेल और बोरस्ट्राल जेल गया था और सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन्द्रनाथ दास और लाहौर षडयंत्र केस के दूसरे कैदियों को देखा…ये सभी लोग भूख हड़ताल पर थे… जिन्हें जबरन नहीं खिलाया जा सका…वे लोग धीरे-धीरे मौत की और बढ़ रहे हैं, और लगता है कि दुख के वक्त को आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। जतिन्द्रनाथ दास की हालत खासकर खराब है…इन असामान्य बहादुर लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत दुखदायी था, इन्हें तकलीफ झेलते हुए देखना पीड़ादायक था।” ( सोर्स- Selected Works of Jawaharlal Nehru (1973 edn), Vol 4, p 13) बता दें कि जतिन दास की 13 सितंबर को मौत हो गई थी।

August 1929 :: Jawaharlal Nehru On His Meeting With Bhagat Singh , Jatindranath Das and Batukeshwar Dutt In Borstal Jail , Lahore ( Photo – Selected Works Of Jawaharlal Nehru Volume 4 /Page 13 ) pic.twitter.com/lD4W0IaEhZ — indianhistorypics (@IndiaHistorypic) May 10, 2018

नेहरू ने अपनी जीवनी में भी भगत सिंह से मुलाकात के बारे में लिखा है। नेहरू लिखते हैं, “मुझे जेल में कुछ कैदियों से मिलने की इजाजत दी गई, मैंने इसका लाभ उठाया, मैंने भगत सिंह को पहली बार देखा…उनका आकर्षक और बौद्धिक चेहरा था, वो शांत और गंभीर दिख रहे थे। वहां कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था। उन्होंने बेहद भद्र तरीके से मुझे देखा और बात की। (1982 reprint, p 193).

