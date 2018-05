कर्नाटक: दागी जर्नादन रेड्डी के भाई के साथ मंच पर दिखे पीएम नरेंद्र मोदी

गुरुवार (3 मई) को कर्नाटक के बेल्लारी में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जी सोमशेखर रेड्डी दिखे। जी सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी के विवादास्पद माइनिंग उद्योगपति जर्नादन रेड्डी के भाई हैं। जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तब बेल्लारी भाइयों पर माइनिंग के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इसके बाद बीजेपी बेल्लारी भाइयों से दूरी बनाती रही है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया था। इसके बाद जनार्दन रेड्डी के भाई जी सोमशेखर रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया और उन्हें सम्मानित किया। बीजेपी ने कर्नाटक से जी सोमशेखर रेड्डी और जी करुणाकर रेड्डी को विधानसभा का टिकट दिया है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी की लगातार आलोचना करती आ रही है।

पीएम ने रेड्डी भाइयों के गढ़ बल्लारी में कहा कि कांग्रेस बल्लारी की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जैसे यहां सिर्फ चोर और लुटेरे रहते हैं जो बल्लारी का अपमान करने जैसा है। खनन घोटाले में कथित रूप से संलिप्त विवादित रेड्डी बंधुओं को भाजपा द्वारा टिकट देने को लेकर विपक्ष के हमले का सामना कर रहे मोदी ने कर्नाटक सरकार पर पलटवार करते हुए उस पर आरोप लगाया कि वह खनन नीति तैयार नहीं करके अवैध खनन को रोकने के केन्द्र के प्रयास को नाकाम कर रही है।

इस रैली में प्रधानमंत्री ने बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “कर्नाटक सरकार एक ‘सीधा रुपैया सरकार’ है। यहां पर प्रत्येक नौकरी केवल पैसा, कमीशन और घूस देने से मिलती है। कांग्रेस ने कर्नाटक को कर्ज से दबा हुआ राज्य बना दिया। ” पीएम के साथ जी सोमशेखर रेड्डी को मंच पर देखने के बाद कांग्रेस ने हमला करने में जरा भी देर नहीं की। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, ” प्रधानमंत्री जी बेल्लारी में आप उस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं जो माफिया किंगपिन जी जनार्दन रेड्डी का भाई, रेड्डी ने राज्य और बेल्लारी को शर्मसार किया, और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने बेल्लारी का अपमान किया। अब प्रार्थना कीजिए।”

