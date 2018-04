कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- योगी आदित्यनाथ यहां आए तो उसे चप्पलों से पीटो

कर्नाटक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। दिनेश गुंडु का कहना है कि अगर सीएम योगी राज्य में आते हैं तो उन्हें चप्पलें दिखाया और पीटा जाना चाहिए। दिनेश गुंडु ने यह बात कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक यूनिट द्वारा कठुआ और उन्नाव गैंगरेप के मामलों को लेकर आयोजित किए गए कैंडल मार्च के दौरान कही थी। वहीं दिनेश गुंडु की टिप्पणी को लेकर बीजेपी आक्रोशित हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष से अपनी टिप्पणी पर मांफी मांगने के लिए कहा है।

एक वीडियो शेयर करते हुए कर्नाटक के बीजेपी सीएम उम्मीदवार बीएस येदयुरप्पा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “दिनेश गुंडु राव द्वारा जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल सीएम योगी आदित्य नाथ जी के लिए किया गया है उससे मैं चकित हूं। यह एक मुख्यमंत्री और एक सम्मानित नाथा परिवार संत का अपमान है। कर्नाटक में लाखों नाथा संत समर्थक हैं जो कि इसे कभी मांफ नहीं करेंगे। मैं आपकी और आपकी पार्टी की संस्कृति की कड़ी निंदा करता हूं। हैशटैग योगी माफ करें।”

Dinesh Gundu Rao’s choice of words to address Yogi Adityanath ji has appalled me. Utter disrespect to a CM & a revered Natha family saint. The millions of Natha Panth followers of Karnataka will never forgive this. I sympathise with you and your party’s culture. #apologizetoYogi pic.twitter.com/IifMq7dD7D

आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए दिनेश गुंडु ने कहा था कि पीएम मोदी को योगी आदित्य नाथ को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि वे योगी नहीं बल्कि ढोंगी हैं। इसके आगे उन्होंने कहा था कि अगर वे अगली बार कर्नाटक आते हैं तो उन्हें सैंडल से पीटा जाना चाहिए। वहीं बाद में एएनआई से बातचीत के दौरान दिनेश गुंडु ने कहा, “भारतीय राजनीति में योगी आदित्य नाथ कलंक हैं और वे उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर सही नहीं हैं। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो उन्हें अभी इस्तीफा दे देना चाहिए।”

दिनेश गुंडु की इस टिप्पणी पर बीजेपी कर्नाटक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “दिनेश गुंडु राव ने कहा योगी आदित्य नाथ को चप्पलों से पीटा जाना चाहिए। सिद्दारमैया सरकार के तहत कर्नाटक में 3,857 रेप हुए। अगर इसी नियम से चलें तो क्या सिद्दू को मिस्टर दिनेश गुंडु राव के साथ पीटा जाना चाहिए? योगी नाथा समुदाय के सम्मानित संत हैं इसलिए अपनी जबान संभाल कर बात करो।”

Dinesh Gundu Rao said Yogi Adityanath must be beaten with chappals

There were 3857 rapes in K’taka under @siddaramaiah. Going by the same logic, what Siddu must be beaten with Mr. Dinesh Gundu Rao?

Yogi is a revered saint of Natha parampare. Mind your tongue, ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಗುಲಾಮ! pic.twitter.com/J3M6BGbmaM

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) April 14, 2018