कर्नाटक: कांग्रेस के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में घुसने से रोका, गार्ड बोले- अंदर जाने देने की इजाजत नहीं

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा शुक्रवार को भाजपा विधायक के.जी. बोपैया को सदन में बहुमत परीक्षण के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि गेट पर सिक्‍योरिटी गार्ड्स ने कांग्रेस के वकीलों को रोक दिया। एक वकील ने कैमरे पर कहा कि ‘गार्ड ने बताया कि उनके पास एडवोकेट्स को एंट्री देने की इजाजत नहीं है।’ वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्‍ट्रार कार्यालय पर पहुंचकर मामले में तत्‍काल सुनवाई चाहते हैं। इससे पहले दिन में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा में शनिवार शाम चार बजे तक बहुमत परीक्षण करवाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद राज्‍यपाल ने बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया और राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई।

हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में ठहराया था। जहां पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को सदन में भाजपा के विश्वासमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर के विधायकों को विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद ले जाने के कुछ ही घंटों के बाद सिद्धारमैया भी हैदराबाद पहुंचे। जेडी-एस के विधायकों को नोवोटल होटल में ठहराया गया है।

