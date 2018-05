कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र गुरुवार (4 मई) को जारी किया। इसमें गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन, ग्रेजुएशन में दाखिला लेने वाले छात्रों को लैपटॉप और किसानों को चीन व इजरायल घुमाने का वादा किया गया है। राज्‍य में सत्‍ताधारी कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी ने इस घोषणापत्र को 1 स्‍टार दिया है। राहुल ने तंज भरे लहजे में ट्वीट कर इसकी एक किताब की तरह समीक्षा की। उन्‍होंने लिखा, ”नरेंद्र मोदी से प्रेरित, कर्नाटक भाजपा का घोषणा पत्र एक कमजोर प्‍लॉट के इर्द-गिर्द बुनी गई कल्‍पना है, जिसके पास मतदाताओं को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपने कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ लिया है, तो इस पर समय बर्बाद न करें।”

कर्नाटक भाजपा अध्‍यक्ष और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि घोषणापत्र का मकसद राज्‍य की जनता की उम्‍मीदों को पूरा करना है। उन्‍होंने कहा कि बीजेपी ने अपना घोषणापत्र किसानों, महिलाओं, युवाओं और पिछले वर्ग की भलाई को ध्‍यान में रखते हुए तैयार किया है। 60 पन्‍नों के इस दस्‍तावेज में भाजपा ने वादा किया है कि पार्टी किसानों के लिए कृषि उत्पादन का ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ 1.5 गुना सुनिश्चित करेगी।

The BJP Karnataka Manifesto, inspired by Narendra Modi, is a poorly crafted fantasy built around a weak plot, that has nothing unique to offer voters. If you've read the Congress Manifesto, don't waste your time on this one.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2018