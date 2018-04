कर्नाटक चुनाव: मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप से दिया ‘जीत का मंत्र’

आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और राज्य के पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का एकमात्र एजेंडा विकास है और कांग्रेस पार्टी से भारत को मुक्त कराना है। पीएम ने कहा, “हम जनता का विश्वास जीतकर चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता को गुमराह कर चुनावी मैदान में उतरने के हम पक्षकार नहीं हैं। हमें जनता का दिल जीतना है और अगर उनका दिल जीत लेते हैं तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता।”

वहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादों से मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, “आपको अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। दो-तीन बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस, जो पहले 50 चीजों के अंदर पांच-दस झूठ डाल देती थी, लेकिन अब 50 में से 40-45 उनके झूठ होते हैं और अन्य पांच का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको झूठ और अपप्रचार का मुकाबला करना है। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों को हायर करके आपको गुमराह करने के षडयंत्र रचे जाएंगे। ऐसे समय में कार्यकर्ता को डिगना नहीं चाहिए और न उनका विश्वास खत्म होना चाहिए। हमें अपने मुद्दों और कार्यों पर आगे बढ़ना है।”

We are fighting elections only on the issue of development. There is one aspect on which they can never defeat us, that is our power as a party & the power of the party’s youth force: PM Modi to #Karnataka BJP workers pic.twitter.com/Ujkz3e83Bh

Parties fear discussions on development as it is measurable. Development is not an issue for ones who do in caste-based politics, they give a lollipop of fake promises to particular community & then do same with another community in next elections: PM to #Karnataka BJP workers pic.twitter.com/OnaZKZSYRu

