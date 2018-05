कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए चुनाव अफसर जुटे हैं। इस सिलसिले में प्रत्याशियों और नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है। चुनाव अधिकारियों ने बुधवार को बीजेपी जिलाध्यक्ष के घर छापेमारी की तो आठ लाख रुपये नकद मिले, वहीं कांग्रेस नेता शामिद मणियर के घर से 30 हजार रुपये बरामद हुए। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में नेताओं के घर छापेमारी चुनावी मुद्दा भई बन चुकी है।

इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेसी नेताओं के र छापेमारी की थी। एक हफ्ते पूर्व आयकर विभाग की टीम ने सिरसी-सिद्धपुरा से कांग्रेस उम्मीदवार भीमन्ना नायक के घर छापेमारी की। इससे पले कर्नाटक में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं। शिवकुमार के खिलाफ ईडी ने कई मुकदमे में किए हैं।इसके अलावा बीडीए मंत्री केजे जॉर्ज, पीडब्ल्यूडी मंत्री एचसी महादेवप्पा, विधायक एमटीबी नागराज, शामानुर शिवंकरप्पा, एसएस मल्लिकार्जुन के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी की कार्रवाई कर चुका है। कांग्रेस के करीबी ठेकेदारों के घर छापेमारी कर आयकर विभाग सात करोड़ से अधिक रुपये बरामद कर चुके हैं।

#UPDATE: Election officers seized Rs 8 lakh from house of BJP District President Virupaksha and Rs 30,000 from house of Congress leader Shamid Maniyar, in Koppal’s Gangawati. pic.twitter.com/wMCB9AbUOL

— ANI (@ANI) May 9, 2018