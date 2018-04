कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पूरे जोर-शोर के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियां चुनावी रैलियों में एक-दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ने में पीछे नहीं हैं। वहीं, इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद कहा है। आप सोच रहे होंगे कि चुनावी गहमा-गहमी में ऐसा क्या हुआ है, जो कांग्रेस अमित शाह का धन्यवाद कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का मानना है कि अमित शाह कर्नाटक कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनते जा रहे हैं।

इसे लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमित शाह का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा है। इस वीडियो के साथ ट्वीट में कर्नाटक कांग्रेस ने लिखा, “फिर से सच्चाई बताने के लिए आपका धन्यवाद अमित शाह। आप हमारे स्टार प्रचारक बनते जा रहे हैं।” कर्नाटक कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विश्व में सिल्क उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है, तो वहीं देश में सिल्क उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है।

Thank you Amit Shah for speaking the truth yet again. You are turning out to be our Star Campaigner!

Karnataka’s Silk production hit an all-time high in 2016-17. Major cocoon markets have been modernised & integrated with e-Mandi platform.#NavaKarnatakaNirmana pic.twitter.com/h8PdDVGdzQ

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) April 5, 2018