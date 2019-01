कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बीके संगमेश्वर द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वन अधिकारी कथित तौर पर भद्रावती में एक मंदिर निर्माण में रूकावट पैदा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विधायक ने कहा, “मैं इसका शिलान्यास कर रहा हूं, ग्रामीण कार्य प्रारंभ करेंगे, यदि किसी अधिकारी ने रोका तो मैं उसका हाथ-पैर काट टूंगा।” दरअसल, वन क्षेत्र के अंतर्गत जमीन के टुकड़े पर ग्रामीण एक मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए वे वन विभाग के अधिकारियों के पास इजाजत लेने पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण को मंजूरी नहीं दी।

वन विभाग से मंजूरी नहीं मिलने पर ग्रामीण विधायक संगमेश्वर के पास पहुंचे। ग्रामीणों की फरियाद सुनने के बाद विधायक खुद मंदिर निर्माण वाली जगह पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों को फोन कर धमकी दी। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे मंदिर का निर्माण करें। मंदिर निर्माण में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। हालांकि, फोन पर वन विभाग को हड़काते हुए विधायक कैमरे में कैद हो गए। यह वीडियो वायरल हो गया है।

Karnataka: Congress MLA BK Sangameshwara threatens forest officer over phone for allegedly stopping construction of a temple in Bhadravati: I am laying the foundation stone,villagers will start work,no officer will come to stop, otherwise I will chop off legs and hands.(31-12-18) pic.twitter.com/HRxQ1ZyykF

