कुमारस्वामी बोले- पहले सोनिया-राहुल से मिलूंगा, फिर तय करूंगा कैबिनेट का चेहरा

जेडीएस नेता कुमारस्वामी बुधवार (23 मई) को कर्नाटक सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले वह दिल्ली में कांग्रेस दरबार में हाजिरी लगाएंगे। कुमारस्वामी सोमवार (21 मई) को दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि कुमारस्वामी कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा कर कैबिनेट में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं के नाम और पार्टी को मिलने वाले मंत्रीपद की संख्या पर चर्चा करेंगे। सीएम पद के लिए निर्वाचित जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा, “कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, जहां मैं सोनिया जी और राहुल जी से मिलूंगा. हमलोग कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे, मैं उनलोगों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा ताकि 5 साल के लिए स्थायी सरकार दी जा सके।” सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में सीएम के साथ कुल 33 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें 20 कांग्रेस और 13 जेडीएस के विधायक होंगे। बता दें कि 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में सीएम समेत 35 विधायक मंत्री बन सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 78 जबकि जेडीएस ने 38 सीटें जीतीं हैं।

Tomorrow I will be going to Delhi, where I will meet Sonia ji and Rahul ji. We will decide about cabinet expansion. I will discuss everything with them on how to give a stable government for the next 5 years: HD Kumaraswamy, #Karnataka CM designate pic.twitter.com/f4H4mgaZhP

