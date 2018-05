वीडियो: कांग्रेस की रैली में सोते दिखे कर्नाटक CM सिद्धारमैया, सोशल मीडिया पर लोग बोले- इन्हें अब आराम की जरूरत

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान टॉप गियर में है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों ही दल सरकार बनाने के लिए दम-खम लगा रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस की एक रैली के दौरान सीएम सिद्धारमैया नींद में दिखे। इससे जुड़ा वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई से जारी किया है। इस वीडियो में सीएम मंच पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंच पर बैठे हैं। बगल में एक नेता भाषण दे रहे हैं। 54 सेकेंड के इस वीडियो में सिद्धारमैया झपकी लेते दिखाई दे रहे हैं। वह कई सेकेंड तक आंखें बंद किये, सिर झुकाये दिख रहे हैं, कुछ देर बाद उनके बगल में बैठे एक दूसरे नेता उनसे कुछ कहते हैं इसके बाद सिद्धारमैया अपने दोनों हाथों पर सिर रखकर बैठते हैं। बता दें कि कर्नाटक में सत्तासीन कांग्रेस राज्य में धुआंधार प्रचार कर रही है। कर्नाटक में 12 मई को मतदान है, जबकि मतगणना 15 मई को होगी।

#WATCH Karnataka Chief Minister Siddaramaiah seen dozing off during a rally in Kalaburagi earlier today. pic.twitter.com/PjlNVKovlP — ANI (@ANI) April 30, 2018

सिद्धारमैया के इस वीडियो पर ट्विटर पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया आ रही है। एक यूजर ने लिखा है, “ये ऐन मौके पर सोते रहते हैं।” एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “सोतारमैया।” अजित मिश्रा नाम के यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, “स्लीपिंग सिद्धा, स्लीपिंग सरकार।” एक यूजर ने कहा, “निद्दारमैया दिन में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं।” दीपक सिंह ने सिद्धारमैया को अपनी राय देते हुए कमेंट किया, “सिद्धारमैया सर, क्या आप सो रहे हैं…आप मुख्यमंत्री महोदय हैं…यदि आप ऐसा करेंगे तो लोगों के साथ कौन चलेगा।” महेश कुमार ने कहा, “जल्द ही इनके पास सोने की ढेर सारा वक्त होगा।”

He is born to sleep ! pic.twitter.com/1UTSYhshkp — VISHAL (@vsurywanshi87) April 30, 2018

Nidramaiah — Armaan malik (@armaan_sir) April 30, 2018

Sotarammaya… — Priyanshu Singh (@amazpriyanshu) April 30, 2018

Sleeping Niddaramaiah, busy in day dreaming Congress’ Karnataka win — कट्टर मार्वेल फैन (@BharatiyaDeshb1) April 30, 2018

Bahut thak gaya hai yeh ab isse rest ki jarrurat hai wait till 15 may phir sona hi sona @siddaramaiah — nitin sharma (@nccssharma) April 30, 2018

# poor chap without rest roaming around the state, can’t blame him. He is a sr citizen isn’t he? — Alapati Kantharao (@AlapatiKanthar1) April 30, 2018

नितिन शर्मा ने कहा कि ये बहुत थक गये हैं इन्हें अब आराम की जरूरत है, 15 मई तक इंतजार कीजिए फिर सोना ही सोना।” एक यूजर ने कहा कि बेचारे सीएम पूरे राज्य का चक्कर लगा रहे हैं बिना आराम के, उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, वह एक सीनियर सिटीजन हैं।” एक यूजर ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष संसद में सोता है तो सीएम कम से कम रैली में तो सो ले। एक यूजर ने कहा कि ये कॉन्फिडेंस की निशानी है, मोदी और शाह को देखिए, जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है।”

Party ka president Parliament me sota hai to CM kam se km rally me hi so le — Shivam Agrahari DSP (@DSP_Shivam) April 30, 2018

Sign of confidence unlike Shah & Modi who are having sleeplessness (insomnia) — Satish Kapur (@SatishKapur4) April 30, 2018

