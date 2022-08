Tumakuru Accident: कर्नाटक में ट्रक और क्रूजर की भीषण टक्‍कर, 3 बच्चों सहित 9 की मौत, पीएम मोदी ने की दो लाख मुआवजे की घोषणा

Accident in Karnataka, Bus-Truck Collision on Highway in Karnataka Tumku: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के लिए उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना है।”

इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख व्यक्त किया है(फोटो सोर्स: ट्विटर)।

