कर्नाटक: 12 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद सड़क पर उतरी BJP, हिरासत में लिये गये येदियुरप्पा

भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज (7 सितंबर) सड़कों पर है। पार्टी ने मंगलौर में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया है। हालांकि प्रशासन ने बीजेपी को रैली आयोजित करने की अनुमित नहीं दी थी। बीजेपी कार्यकर्ता जब मंगलौर में डिस्ट्रिक्ट केलेक्टर के ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे तभी पुलिस ने वहां मौजूद कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष येदियुरप्पा समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी दक्षिण कन्नड जिले में अपने 12 कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। येदियुरप्पा ने कहा कि अगर कांग्रेस के मुध्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो उन्हे इस्तीफा दे देना चाहिए।मंगलौर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नेहरु मैदान में 11 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत दी थी लेकिन उन्हें बाइक रैली की परमिशन नहीं थी।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 90/4

Mangalore: Scuffle between Police and BJP workers during BJP’s #MangaluruChalo rally at Jyoti circle #Karnataka pic.twitter.com/mrif8zHZhL

— ANI (@ANI) September 7, 2017