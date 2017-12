बीजेपी सांसद ने ट्वीट में लिखा जिहादी, पुलिस ने दर्ज किया केस

कर्नाटक के विजयपुरा में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार एवं हत्या की घटना को लेकर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना को लेकर विजयपुरा के कुछ इलाकों में पिछले तीन दिन से तनाव बना हुआ है। पुलिस ने कहा कि लोगों को दंगे के लिए उकसाने, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और अफवाहें फलाने के आरोपों को लेकर शोभा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

सांसद ने हाल में 15 साल की लड़की के साथ हुई घटना को लेकर ट्विटर पर टिप्पणी की थी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर घटना में शामिल जेहादियों को पकड़ने के लिये कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। शोभा ने लिखा था, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तुष्टीकरण की राजनीति से कर्नाटक जेहादी गुंडों के लिए पनाहगाह बन गया है। वह बेशर्मी के साथ तुष्टीकरण और समाज को बांटने के अपने एजेंडे पर चल रहे हैं।

उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, जेहादियों ने होन्नवर के पास नौवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ बलात्कार एवं हत्या की कोशिश की। सरकार घटना को लेकर चुप क्यों है। उन्हें गिरफ्तार करें जिन्होंने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और उसे घायल कर दिया। मुख्यमंत्री आप कहां हैं।

Will continue my fight against Jihadi elements.There is no way I’ll succumb to the pressure of @siddaramaiah Govt. #HinduLivesMatter

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांसद की टिप्पणियों और वीडियो संदेशों से तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में तनाव और बढ़ गया। शोभा ने इसी बीच ट्विटर पर एफआईआर की कॉपी साझाा करते हुए लिखा, कर्नाटक में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम सरकार अब रिपोर्ट दर्ज कराकर मेरी आवाज दबाना चाहती है। सिद्धारमैया सरकार जेहादियों को बचा रही है।

Govt which has failed in providing safety to women in Karnataka now tries to stifle my voice through a FIR.@siddaramaiah Govt protecting Jihadis. pic.twitter.com/aEFmZFBuvi

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) December 22, 2017