Karnataka Elections 2018 : नरेंद्र मोदी का हमला- कांग्रेस ने आर्मी चीफ को कहा गुंडा, राहुल गांधी ने किया वंदे मातरम का अपमान

Karnataka Elections 2018: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। वीरों-शहीदों का अपमान किया, जबकि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। पिछले चार सालों में पार्टी हर कोने में चित हुई है। पीएम ने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस में कुछ ही परिवार फलते फूलते हैं। वहीं, पीएम की रैली के ठीक बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी रैली की। बीदर में राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, “पीएम पूरे देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संकीर्ण विचारधारा को थोपना चाहते हैं।”

आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। 12 मई को मतदान होगा, जबकि 15 मई को उसके नतीजे आएंगे। ऐसे में चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं, लिहाजा राजनीतिक दल और उनके स्टार प्रचारकों के बीच रैलियों और जनसंपर्क का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पीएम गुरुवार (तीन मई) दोपहर इसी क्रम में गुलबर्गा में थे। वह यहां रैली को संबोधित कर रहे थे। विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, “बीते चार सालों में कांग्रेस हर जगह हारी है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। सवाल उठाए। ऐसा कर कांग्रेस पार्टी शहीदों, वीरों और सेना का अपमान करती है।”

पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा, “राहुल देश का अपमान करते हैं। वंदे मातरम का अपमान करते हैं। कांग्रेस ने इसी के साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश नहीं मानी।” उन्होंने आगे कहा, “कर्नाटक में होने वाला चुनाव नौजवानों का भविष्य तय करेगा। यह चुनाव महिलाओं को सम्मान देने के लिए होगा। कर्नाटक पांच सालों तक तबाह हुआ है, लेकिन अब और नहीं। यहां सरकार बदलने का संकल्प दिख रहा है।”

After surgical strikes, one of Congress’s senior leaders called our current Army Chief a ‘Gunda’: PM Narendra Modi in Kalaburagi #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/8bHkLrI8xI

बकौल मोदी, “सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने हमारे देश के सेना प्रमुख को गुंडा बताया था। कांग्रेस की सरकारों ने इससे पहले भी मार्शल करियप्पा और जनरल थिमय्या का अपमान किया था। इतिहास भी इस बात का गवाह है। 1948 में पाकिस्तान को हराने के बाद जनरल थिमैय्या को तत्कालीन पीएम जवाहर लाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बेइज्जत किया था।”

Karnataka is synonymous with valour. But, how did the Congress Govts treat Field Marshall Cariappa and General Thimayya? History is proof of that. In 1948 after defeating Pakistan, General Thimayya was insulted by PM Nehru and Defence Minister Krishna Menon: PM Modi pic.twitter.com/OGOUaQDvEe

