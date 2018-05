कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार इन दिनों चरम पर चल रहा है। जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों की पार्टियों के नेता पूरे जोश से जुटे हुए हैं। लेकिन 12 मई को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। कन्नड़ फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री भावना रमन्ना ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भावना भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस की कार्यकर्ता थीं।भावना रमन्ना का कांग्रेस से बीजेपी में जाना कई नेताओं को चौंका गया है। इसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। भावना ने 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनावों में भी अहम भूमिका निभाई थी। भावना रमन्ना को कर्नाटक विधान परिषद के चुनावों में एमएलसी पद का दावेदार माना जा रहा था।

Bengaluru: Kannada actress Bhavana Ramanna joins Bharatiya Janata Party, she was earlier with the Congress Party. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/OYQnJx6Yfr

— ANI (@ANI) May 10, 2018