कुमारस्वामी के आंसुओं पर कांग्रेस का जवाब: सीएम को हमेशा खुश रहना चाहिए

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु में आयोजित एक इवेंट में फूट-फूटकर रो पड़े थे। उनके रोने और बाद में दिए बयान पर सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि सीएम को दुखी नहीं रहना चाहिए। उन्हें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। वैसे बता दें कि सीएम एचडी कुमार स्वामी ने कहा था कि मैं गठबंधन सरकार का दर्द झेल रहा हूं। खुद की तुलना नीलकंठ शिव से करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं विषकंठ बन चुका हूं अाैर इस सरकार का सारा दर्द खुद ही झेल रहा हूं।

राज्य के डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा,”सीए ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? उन्हें जरूर ही खुश रहना चाहिए। सीएम को हमेशा खुश रहना चाहिए, अगर वह खुश हैं तभी हम सभी खुश होंगे।” ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक की गठबंधन सरकार के भीतर सब कुछ ठीक न चलने की खबरें मीडिया में आ रही थीं। सीएम के बयान ने साफ कर दिया है कि अब वाकई सब कुछ ठीक नहीं है।

How can he say that? He must be definitely happy, CM has to be always happy, if he’s happy we’ll all be happy:Karnataka Deputy CM on Karnataka CM breaking down at an event in Bengaluru y’day saying ‘I know the pain of coalition govt.I became Vishkanth&swallowed pain of this govt’ pic.twitter.com/B6M9uAPLu3

— ANI (@ANI) July 15, 2018