कर्नाटक: चाय के साथ पकौड़ों का लुत्फ लेते नजर आए राहुल गांधी, देखें VIDEO

चार दिनों की चुनावी यात्रा पर कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रैलियों से ब्रेक के दौरान पकौड़े और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। सोमवार (12 फरवरी) को कर्नाटक के रायचूर से देवदुर्ग जाते वक्त राहुल गांधी सीएम सिद्धारमैया और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ एक ढाबे में रुके और नाश्ते में पकौड़ा खाया और चाय पी। कर्नाटक कांग्रेस ने इससे जुड़ी तस्वीरें ट्वीट की हैं। जबकि समाचार एजेंसी एएनआई ने ढाबे में मौजूद राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राहुल गांधी सीएम सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश कुंडू और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मौजूद है। ढाबे पर राहुल के पहुंचने की खबर तुरंत आस-पास फैल गई और वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गये। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत में पकौड़ा और बेरोजगारी शब्द पर जमकर बहस हो रही है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई शख्स लोन लेकर पकौड़ा बेचता है और अपना जीवन-यापन चलाता है तो यह भी एक किस्म का रोजगार ही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान की कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस ने कहा था कि नौकरियां देने में फेल पीएम मोदी अब पकौड़े बेचने को भी रोजगार बता रहे हैं।

#WATCH Congress President Rahul Gandhi, #Karnataka CM Siddaramaiah & other Congress leaders at a tea stall in Kalmala village of Raichur district. pic.twitter.com/utgOA5H0TA

Congress President Shri Rahul Gandhi and senior congress leaders stop for tea and pakoras enroute to Devadurga from Raichur. #JanaAshirwadaYatre pic.twitter.com/blz1hsbNNm

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) February 12, 2018