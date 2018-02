कर्नाटक: रैली में PM पर राहुल गांधी का हमला- बोले, नरेंद्र मोदी के शब्द खोखले, जो कहते हैं नहीं करते

कर्नाटक के बेल्लारी में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता के सामने पीएम मोदी को झूठा करार दिया और कहा कि वह जो कहते हैं वो करते नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, “वो आपको झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और उनपर भरोसा करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है नरेंद्र जी के शब्द खोखले हैं, वो जो कहते है वो करते नहीं है।” राहुल ने कहा कि मोदी जी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार एससी प्लान और ट्राईबल सब-प्लान में पूरे भारत को 55 हजार करोड़ रुपये देती है, जबकि सिद्धारमैया केवल एक स्टेट में 27 हजार 700 करोड़ रुपया देते हैं। राहुल ने इस रैली में एक बार फिर से राफेल डील का सौदा उठाया और मोदी पर आरोप लगाये। राहुल ने कहा, ” पहले राफेल का कान्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को दिया गया था, एचएएल 70 साल से एयरफोर्स के लिये हवाई जहाज बना रही है, मोदी जी ने बैंगलोर और एचएएल से रफेल का कान्ट्रैक्ट छीना और अपने ‘मित्र’ को दिया।”

Jo aapko jhoothe vaade karte hain, jhoothe sapne dikhate hain unpar bharosa karke aapko koi fayda nhi milne wala. Congress Party jo kehti hai woh karti hai, Narendra Modi ji ke shabd khokhle hain, woh jo kehte hai woh karte nhi hai: Rahul Gandhi in Bellary #Karnataka pic.twitter.com/K9UwIgrPKT

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में रैली की लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन देश पीएम से भविष्य के बारे में जानना चाहती है। राहुल ने कहा, “पीएम मोदी ने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा, और ना ही युवाओं को रोजगार देने के बारे में चर्चा की और ना ही एक घंटे लंबे भाषण में उन्होंने किसानों को मदद देने के बारे में बात की। उन्होंने एक घंटे कांग्रेस और गुजरे वक्त के बारे में बात करते हुए बिताये। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी करप्शन की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकार्ड उनकी कर्नाटक की पिछली सरकार ने तोड़ा था।” राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे के दौरान कोप्पल के हुलीगेम्मा मंदिर भी पहुंचे यहां राहुल ने पूजा-अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा की।

Congress President Rahul Gandhi performing Pradakshine at the Huligemma Temple. #JanaAashirwadaYatre #RGInKarnataka pic.twitter.com/M6RlcCvhcs

Congress President Rahul Gandhi pays his respects at the #Huligemma Temple, Koppal pic.twitter.com/VmWZIhTjS3

