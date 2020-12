कर्नाटक विधानसभा में हाई वोल्टेड ड्रामा, देखें, कुर्सी से घसीटकर नीचे उतारे गए वाइस चेयरमैन, बीजेपी बोली- शर्मनाक

कर्नाटक विधानसभा परिषद में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच MLCs ने विधान परिषद के वाइस चेयरमैन को जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से नीचे घसीट लिया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ पार्षद उन्हें कुर्सी की तरफ घसीट रहे हैं और बाकी उन्हें नीचे उतार रहे हैं।

बीजेपी एमएलसी लहर सिंह सिरोया ने कहा, ‘कांग्रेस MLCs ने गुंडों की तरह व्यवहार किया और वाइस चेयरमैन को कुर्सी से नीचे घसीट लिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमने काउंसिल के इतिहास में इससे शर्मनाक दिन नहीं देखा है। मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है कि जनता हमारे बारे में क्या सोच रही होगी।’

वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठोड़ ने कहा, ‘बीजेपी और जेडीएस ने इस चेयरमैन को गलत तरीके से बैठाया है। बीजेपी असंवैधानिक काम कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें कुर्सी से नीचे उतरने को कहा। हमें गलत तरीके से बैठाए गए शख्स को हटाना पड़ा।’

#WATCH Karnataka: Congress MLCs in Karnataka Assembly forcefully remove the chairman of the legislative council pic.twitter.com/XiefiNOgmq

— ANI (@ANI) December 15, 2020