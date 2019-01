कर्नाटक में काग्रेस विधायको की पार्टी ने नाराजगी के बीच खबर है कि एक काग्रेस विधायक ने सिद्धारमैया को 1.8 करोड़ की मर्सिडीज तोहफे में दी है। यह खबर फैलते और इस पर विवाद होने में देर नहीं लगी। हालांकि पार्टी इस खबर का खंडन कर रही है। पाटी की तरफ से मंत्री डी शिवकुमार ने कहा है कि, ‘ऐसा कोई उपहार या कुछ नहीं है। हम कभी-कभार अपने मित्रों की गाड़ियों को कहीं आने जाने के लिए ले लेते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि उन्हें कोई तोहफा या कुछ और मिला है? नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है।’

DK Shivakumar on reports that a Congress MLA gifted a 2019 Mercedes-Benz car to Siddaramaiah: There is no gift or anything. We also sometimes take our friends’ vehicle to travel. There is no issue. Is there any record that he has received a gift or anything? Nothing, no record pic.twitter.com/BtLrBH6eUF

— ANI (@ANI) January 20, 2019