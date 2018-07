वीडियो: कैमरे में कैद हुई कांग्रेस नेता की हरकत, आॅनड्यूटी पुलिसकर्मी को हड़काने का आरोप

कांग्रेस नेता और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्य की अभद्रता एक बार फिर से कैमरे में कैद हो गई है। इस बार उन्हें यातायात पुलिस के साथ बदसलूकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है। ये वाकया तब हुआ है जब यातायात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्य कृष्णामूर्ति ने वीडियो में पुलिसकर्मी से ये भी कहा कि वह न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्य हैं बल्कि दसाराहल्ली से उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने अपनी कार रोककर पुलिसकर्मी को बेवकूफ भी कहा।

पुलिसकर्मी ने कृष्णामूर्ति को बताया कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। पुलिसकर्मी ने कांग्रेस नेता कृष्णामूर्ति की कार को कथित तौर पर ​तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर रोका था। इस पर कृष्णामूर्ति ने कहा,”आपको नम्रतापूर्वक गाड़ी सड़क के किनारे लगाने के लिए कहना चाहिए था।” लेकिन इसकी बजाय पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा कि अगर इतने में आपकी तेज रफ्तार की वजह से किसी को चोट लग जाती तो। इसके बाद नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया।

कृष्णामूर्ति : क्या हुआ? अब क्या हुआ?

पुलिसकर्मी : तो आप केपीसीसी के सदस्य हैं?

कृष्णामूर्ति : सिर्फ यही नहीं, मैं दसाराहल्ली से उम्मीदवार भी हूं।

पुलिसकर्मी : उम्मीदवार?

कृष्णामूर्ति : मैंने तुम्हें क्या बताया? तुम मुझसे नम्रतापूर्वक गाड़ी किनारे लगाने के लिए भी कह सकते ​थे।

पुलिसकर्मी : मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। अगर कुछ हो जाता, क्या होता अगर किसी को चोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाता?

कृष्णामूर्ति : मैं तुम्हारे विभाग को कई सालों से देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि कैसे काम होता है? कैसे कोई गाड़ी की चपेट में आकर घायल होता है?

