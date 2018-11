कर्नाटक की राजनीति के करीबी जानकार मान रहे थे कि टीपू जयंती मनाने के मुद्दे पर राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार में आपसी मतभेद हैं। इन अटकलों को हवा देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारास्वामी ने शनिवार को होने वाले टीपू जयंती के कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला किया है। अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस नेता और राज्‍य के डिप्‍टी सीएम जी. परमेश्‍वरा करेंगे।

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने पिछले सप्ताह टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले का विपक्षी दल भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने कहा था कि टीपू जयंती का कार्यक्रम राज्य में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा।

Govt is wasting public money in the name of #TipuJayanti. Tipu is not a warrior, he killed so many Hindus & attacked temples. Why are they glorifying a man like him? This is only vote bank politics. Everyone in Kodagu is opposing the celebrations: Sajjal Krishnan, BJP Dist Secy pic.twitter.com/IwrfZbMZuk

— ANI (@ANI) November 10, 2018