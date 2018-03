चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान कर दिया है। राज्य में 12 मई को चुनाव होंगे और 15 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावों की घोषणा होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच राज्य में सरकार बनाने को लेकर होड़ मची है। वहीं, चुनाव आयोग से पहले बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने यह घोषणा की थी कि उनके मुताबिक 12 को चुनाव होंगे और 18 मई को मतगणना होगी। बीजेपी आईटी सेल और चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई एक ही मतदान तिथि को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देते हुए कर्नाटक बीजेपी ने राहुल गांधी को ओए कहकर संबोधित किया और उन्हें बेवकूफ बता डाला।

कर्नाटक बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “जुबान फिसलने के मामले को अपने चुनाव प्रचार अभियान का आधार बनाने के आपके इरादों ने आपकी बेवकूफी साबित कर दी। खैर, आपके विपरीत हमारे पास कोई सीक्रेट्स नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं।” इसके साथ ही कर्नाटक बीजेपी ने राहुल गांधी का ट्विटर लिंक डालते हुए लिखा, “हमारे स्टार प्रचारक के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर विजिट करें, जो हमें भारत के सबसे ज्यादा भ्रष्ट साम्राज्य से उपहार में मिला है।”

Oye Rahul,

You prove your silliness by wanting to base your campaign on a slip of tongue! Btw, unlike you we have no secrets, we believe in complete transparency

Visit https://t.co/AFMqCAosTZ to know our star campaigner, gifted to us by India’s most corrupt dynasty

Cheers! https://t.co/YLi32Lcote

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) March 27, 2018