चेन नहीं लूट पाए तो बाइक से उतर महिला को बुरी तरह पीटने लगे बदमाश, देखें वीडियो

कर्नाटक के बेंगलुरु से एक डराने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। यहां के आरआर नगर इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने रोड पर जा रही एक महिला की चेन लूटने की कोशिश की। जब वे अपनी कोशिश में नाकाम रहे तो उन्‍होंने बाइक रोकी और महिला की तरफ लपके। पीड़िता के साथ एक महिला और बच्‍चा भी चल रहे थे। जब बाइक सवार बदमाशों ने पीड़‍िता को पीटना शुरू किया तो वह महिला और बच्‍चा अपने घर की ओर भागे। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों बाइक सवार पीड़िता को दीवार से लड़ा देते हैं। महिला उनसे जूझती रहती है, कुछ देर बाद जब बदमाशों को लगता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वे बाइक स्‍टार्ट कर भाग उठते हैं।

एक वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना शुक्रवार (4 मई) को दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास हुई। 32 वर्षीय पीड़‍िता के पास आरोपी पता पूछने के बहाने से रुके थे। पीछे बैठे युवक ने महिला की चेन खींचने की कोशिश मगर पीड़िता ने उसे पकड़कर घसीट लिया। इसके बाद दोनों बाइक से उतरे और पीड़‍िता को पीटने के बाद चेन लेकर फरार हो गए। आरआर नगर की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई है।

#WATCH: Two bike-borne men assault a woman after a failed attempt of snatching her chain in front of her house in Bengaluru's RR Nagar. (3.5.2018) pic.twitter.com/z7awbusNPy

— ANI (@ANI) May 5, 2018