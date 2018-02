कर्नाटक: पुराने वादे गिना कर कांग्रेस ने पूछा- आज कौन से झूठे वादे करेंगे नरेंद्र मोदी जी?

कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा है कि इस बार वह कर्नाटक के लोगों से कौन सा झूठा वादा करने जा रहे हैं? कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला किया गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने पूछा है, “2014 के चुनाव प्रचार के दौरान आपने कर्नाटक के लोगों से कई वादे किये, लेकिन एक भी नहीं निभाया, आज आप कौन सा झूठा वादा करने जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी।” इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र ने मंगलुरु के लिए पोर्ट LED का वादा किया था, लेकिन पीएम ने मंगलुरु के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के मुताबिक पीएम ने कपास पावरलूम और कपास से जुड़ी चीजों के निर्यात का वादा किया था, लेकिन पीएम ने उसे भी नहीं निभाया। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हुबली में मिर्च आधारित एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना का वादा किया था लेकिन उन्होंने इसे भी नहीं निभाया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की 90 दिवसीय यात्रा की समाप्ति पर रविवार (4 फरवरी) को बेंगलुरु में आयोजित समापन रैली में शिरकत की। इस यात्रा का नाम ‘नव कर्नाटक निर्माण यात्रा’ था।

During the 2014 Election Campaign, you made several promises to the people of Karnataka, but kept none of it.

What new fake promises will you make today Shri @narendramodi? #ModiLies pic.twitter.com/t6SYHd9j3w

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) February 4, 2018