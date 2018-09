देशभर में पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच कर्नाटक की सरकार ने राज्य के लोगों को थोड़ी राहत दी है। सोमवार (17 सितंबर, 2018) को राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर दो रुपए कम करने जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुमास्वामी ने कहा, ‘आज, हम एक निर्णय ले रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल (दोनों) पर दो रुपए कम करने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारें भी राज्य के लोगों को राहत दे चुकी हैं।

11 सितंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे। उन्होंने कहा था कि हमने पेट्रोल और डीजल के दाम में 1-1 रुपए घटाने का फैसला लिया है।’ ममता सरकार से पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने भी तेल के दाम कम कर दिए थे। यहां सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) में चार फीसदी की कमी की थी। इससे लोगों को करीब ढाई रुपए प्रति लीटर की राहत मिली। जानकारी के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल पर वैट 30 से 26 फीसदी कर दिया जबकि डीजल पर वैट 22 से 18 फीसदी कर दिया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने भी 10 सितंबर को पेट्रोल-डीजल के दामों में दो-दो रुपए की कटौती का ऐलान किया था।

Today, we are taking a decision that we are going to reduce Rs 2 on both petrol and diesel: Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy in Kalaburagi #Karnataka pic.twitter.com/COyYWzFAmy

— ANI (@ANI) September 17, 2018