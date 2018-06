कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद लिंगाराजू के बेटे राकेश पर गर्लफ्रेंड की दोस्त पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि राकेश ने राज्य के दावणगिरी शहर के केटीजे नगर पुलिस स्टेशन के समीप बीते मंगलवार (5 जून, 2018) को हमला कर दिया। पीड़िता को इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अन्य खबरों के मुताबिक आरोपी की गर्लफ्रेंड ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इससे गुस्साए राकेश ने उसकी दोस्त पर हमला कर दिया। हालांकि मामले में अभी ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो सकी है।

#UPDATE Karnataka: Rakesh (man wearing cap), son of Congress corporator Lingaraju, stabbed his girlfriend’s friend in #Davanagere‘s KTJ Nagar Police Station limits yesterday. Victim is admitted at a hospital for treatment & a case has been lodged by Police over the incident. pic.twitter.com/8B3kWCLGdz

— ANI (@ANI) June 6, 2018