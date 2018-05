अखबारों में विज्ञापन छपवाकर सिद्धारमैया ने दी नरेंद्र मोदी को चुनौती, बोले- जगह, तारीख, वक्त तय करो

सोमवार (6 मई) को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा को बहस के लिए खुली चुनौती दी। बेंगलुरु से निकलने वाले दैनिक समाचार पत्रों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बकायदा विज्ञापन छपवाया और पीएम मोदी और येदियुरप्पा को बहस के लिए चुनौती दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी कर्नाटक के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी भाषणों के शोर से बेकार के मुद्दों पर कर्नाटक के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मेरा चुनावी मुकाबला उनसे नहीं हैं बल्कि येदियुरप्पा से है। मैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खुली बहस के लिए चुनौती देता हूं, क्या वो इसे स्वीकार करेंगे, मोदी का भी स्वागत है?” सिद्धारमैया ने कहा कि मोदी गलत आरोप लगा रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। बता दें कि 12 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा दम लगा दिया है।

PM Modi is deliberately confusing Karnataka voters with his bombastic speeches on non-issues. All hot air & no substance. My contest is not with him. It is with Yaddyurappa.

I challenge him to an open debate on issues on a single platform. Will he accept? Modi is also welcome! pic.twitter.com/34Jl6nIeOE

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 7, 2018