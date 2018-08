कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन में कथित तौर पर अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार (30 अगस्त, 2018) को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम कुमारस्वामी ने कहा, ‘आज कर्नाटक में मेरी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी का आभार प्रकट करने के लिए यहां पहुंचा हूं। जिस तरह से कर्नाटक सरकार चल रही है उससे कांग्रेस अध्यक्ष बहुत खुश हैं। हमारी सरकार सक्षम है और सुचारू रूप से काम कर रही है।’ बता दें कि पूर्व में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा प्रकट की थी। इससे कयास जाने लगे कि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस विवाद को तब और ज्यादा हवा मिली जब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने अगले 15 के भीतर कर्नाटक सरकार गिरने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने फैसला कर लिया है कि वह कुमारस्वामी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। इसलिए सिर्फ औपचारिकता बची है कि सरकार कब गिरेगी।

Today I completed 100 days in CM office so I am here to pay my regards to the Congress President. Rahul Ji is happy with the way Karnataka govt is running. Our govt is able and is functioning smoothly: Karnataka CM HD Kumaraswamy after meeting Rahul Gandhi pic.twitter.com/dmL6cwZ3VD

— ANI (@ANI) August 30, 2018