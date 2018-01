शहर के कलसीपल्या में कुंभारा संघ भवन स्थित एक बार एवं रेस्तरां में आग लगने से पांच कर्मचारियों की मौत हो गई। कैलाश बार एंड रेस्तरां में सोमवार तड़के करीब ढाई बजे जब आग लगी तब कर्मचारी वहां सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान तुमकुर निवासियों स्वामी (23), प्रसाद (20), महेश, हासन निवासी मंजूनाथ (45) और मांड्या निवासी कीर्ति (24) के तौर पर हुई है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”घटना कलसीपल्या में कुंभारा संघ भवन की निचली मंजिल पर स्थित कैलाश बार एवं रेस्तरां में हुई। कुछ लोगों ने रात करीब ढाई बजे इमारत से आग और धुआं निकलता देखा जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। दो दमकल गाड़ियों और एक बचाव वाहन को काम पर लगाया गया। उन्होंने आग पर काबू पा लिया।” उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है।

#BIGNEWS: Kailash bar and restaurants catches fire at KR Market in #Bengaluru. 5 employees of the bar charred to death in the fire accident. Short circuit suspected to be the cause of fire. pic.twitter.com/fD2Zck54rU

— NEWS9 (@NEWS9TWEETS) January 8, 2018