पानी पीने का जग देकर स्कूली बच्चों से साफ करवाया टॉयलेट, सामने आया VIDEO

सोशल मीडिया में कर्नाटक के सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राज्य के बेलागवी में स्थित इस स्कूल में बच्चे टॉयलेट सीट साफ कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नंगे पैर खड़े बच्चों को पीछे खड़े शिक्षक खुद टॉयलेट साफ करने के निर्देश दे रहे हैं। हाथ में पानी पीने का जग और गिलास लिए बच्चे टॉयलेट सीट के अलावा यूरीनल पर पानी छिड़क रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में चौतरफा राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कुछ लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ कराए गए हों। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के ऊना का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर छात्राएं हरोली विधानसभा में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में टॉयलेट सीट साफ करते हुए देखी गईं।

तब वायरल हुए करीब एक मिनट के वीडियो में दर्जनों छात्राएं टॉयलेट सीट साफ करते हुए देखी गईं। वीडियो में एक शख्स की आवाज भी सुनी गई, जो स्थानीय भाषा में छात्राओं से बात कर रहा था। वीडियो के जरिए जब छात्राओं के परिजनों को मामले की खबर मिली तो उन्होंने स्कूल प्रशासन रवैये पर सख्त एतराज जताया। हालांकि प्रिंसिपल द्वारा ऐसा नहीं होने की बात कहने के बाद मामले को निपटा लिया गया था।

#BIGNEWS: In an appalling incident, #students of a #government primary #school in #Belagavi dist. were seen cleaning #toilets & splashing water on cement walls in the presence of #teachers. pic.twitter.com/mFq48qJVGX

— NEWS9 (@NEWS9TWEETS) July 11, 2018