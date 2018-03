पूर्व डीजीपी बोले- निर्भया की मां का फिजिक देख कर अंदाजा लगा सकता हूं कि बेटी कितनी सुंदर रही होगी

कर्नाटक के पूर्व डीजीपी एचटी सांगलियान अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली गैंगरेप की शिकार निर्भया की मां को लेकर एक विवादित बयान दिया है। बैंगलोर मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व डीजीपी एचटी सांगलियान ने निर्भया की मां आशा देवी के बारे में कहा कि उनका ‘फिजिक’ (काया) बहुत ही सुंदर है और वह ‘सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्भया कितनी सुंदर रही होगी।’ बता दें कि 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ रेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए निर्भया की मां ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी एचटी सांगलियान ने कहा, “मैं निर्भया की मां को देख पा रहा हूं, उनके पास कितनी अच्छी फिजिक है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि निर्भया कितनी सुंदर रही होगी।”

पूर्व डीजीपी के इस बयान को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद कई महिलाएं सकते में आ गईं। इस कार्यक्रम में बेंगलुरु की जानी-मानी आईपीएस डी रूपा भी मौजूद थीं। इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें आईपीएस डी रूपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। कार्यक्रम में मौजूद एक्टिविस्ट अनिता चेरिया ने कहा कि वह डीजीपी के बयान को सुनकर हैरान रह गईं। वह कार्यक्रम को छोड़कर जाना चाह रही थीं, लेकिन निर्भया के माता-पिता का आदर करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि, पूर्व पुलिस ऑफिसर के बयान पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “जब पुलिस के टॉप अधिकारी, जो ऊंचा ओहदा रखते हैं, ऐसा बोलना जायज समझते हैं, किसी महिला की काया पर टिप्पणी करना ठीक समझते हैं, तो हमें लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी।”

Met Nirbhaya’s mother today. She spoke how the society stigmatises rape victims rather than stigmatising the culprits. It’s for citizens to play active role in checking crimes against women. Ex MP, retd IPS Sangliana was present I received “Nirbhaya Award” on the occasion. pic.twitter.com/ifjeaBpnf1

— D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) March 9, 2018