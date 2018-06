कर्नाटक में छोटे-मोटे हिचकोले खाकर ही सही कांग्रेस और जेडीएस की सरकार चल पड़ी है। विभाग बंटवारे के बाद सरकार ने 11 जून से काम काम शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के एक विधायक का सामने आया वीडियो दोनों दलों के बीच मनमुटाव पैदा कर सकता है। साथ ही बीजेपी को इस गठबंधन पर हमले का मौका भी दे सकता है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक डी सुधाकर कहते दिख रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए ही जेडीएस से हाथ मिलाया है और राज्य में कांग्रेस की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी अभी भी जनता दल सेकुलर ही है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक डी सुधाकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसमें वह कह रहे हैं, “जनता दल सेकुलर के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी को हराने कि लिए हुआ है, हम बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी अभी भी जेडीएस ही है।” बता दें कि डी सुधाकर चित्रदुर्ग के हिरयुर से कांग्रेस के विधायक हैं।

Congress MLA D Sudhakar admits ‘Congress joined hands with JDS only to keep BJP out’ with their main rivals being JDS pic.twitter.com/QsxFYyP54b

— TIMES NOW (@TimesNow) June 14, 2018