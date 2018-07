कर्नाटक CM के आंसू पर बीजेपी का तंज-कहा, कुमारस्वामी को जाता है बेस्ट ऐक्टर का अवॉर्ड

भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी के आंसुओं को खारिज कर दिया है। प्रदेश बीजेपी ने सीएम पर एक्टिंग करने का तंज कसा है और कहा है कि इस देश में कई अभिनेता पैदा हुए, लेकिन कुमारस्वामी को बेस्ट एक्टिंग का अवॉर्ड दिया जाना चाहिए। भाजपा ने कुमारस्वामी को ‘‘शानदार अभिनेता’’ करार दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी ‘‘आम आदमी को मूर्ख बना रहे हैं।’’ कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा, ‘‘…और सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार जाता है….’’ पार्टी ने कुमारस्वामी की एक वीडियो क्लिप टैग करते हुए कहा, ‘‘हमारे देश ने प्रतिभावान अभिनेता पैदा किए हैं। उन अभिनेताओं ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कुमारस्वामी के तौर पर हमारे यहां एक और शानदार अभिनेता है, ऐसा अभिनेता जिसने अपने गजब के अभिनय कौशल से आम लोगों को हमेशा मूर्ख बनाया है।’’ बता दें कि जेडीएस की ओर से कुमारस्वामी के अभिनंदन के लिए शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए और नम आंखों से कहा, ‘‘आप सब खुश हैं कि आपका बड़ा या छोटा भाई मुख्यमंत्री बन गया है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं।’’

& the best acting award goes to..

Our country has produced talented actors. Actors who have mesmerised the audience with their brilliant performance, here we have another legendary actor Mr Kumaraswamy, an actor who has constantly fooled common man with his amazing acting skills pic.twitter.com/SNfi9LsAS6

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) July 15, 2018