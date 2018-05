कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य के कई इलाकों में चुनावी सभा करेंगे वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी चुनाव जीतने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान शाह को भाषाई चुनौती का सामना करना पड़ा है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष हिंदी भाषी हैं और कर्नाटक में अधिकतर जनता कन्नड़ भाषा समझती है। ऐसे में उन्हें जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्रांसलेटर की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन ट्रांसलेटर पिछले कई भाषणों से लगातार अमित शाह की बात जनता तक पहुंचाने में गलती कर बैठता है। राज्य में एक रैली को संबोधित कर रहे अमित शाह को एक बार फिर ट्रांसलेटर की गलती का सामना करना पड़ा है। शाह की रैली का यह वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इसमें अमित शाह ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉवर हाउस बताया तो इसके अनुवाद में ट्रांसलेटर पीएम मोदी को ट्रांसफॉर्मर बता देता है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष खासे भड़क गए और ट्रांसलेटर को उनकी बात सही से कहनी की नसीहत दी।

रैली में ट्रांसलेटर ने कई बार ऐसी गलतियां की। इसमें एक बार तो वह मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री कह बैठता है। वीडियो में भाजपा अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जब ये कहते हैं कि बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार नाम का जो ट्रांसफॉर्मर है वो जल गया है। इसपर ट्रांसलेटर कहता है कि कर्नाटक सरकार पॉवर हाउस है। इस दौरान अमित गुस्से में एक बार ट्रांसलेटर को उसकी गलती सुधारने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। रैली में अमित शाह कह रहे हैं कि राज्य में कॉफी को बगीचे सूखते जा रहे हैं और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार सो रही है।

यहां देखें वीडियो-

Amit Shah’s tryst with translators in Karnataka leaves audience in splits and BJP President seething https://t.co/oXQyWdCS4h pic.twitter.com/r2mJTWbSnW

Amit Shah: Modi is a power house.

Translator: Modi is a Transformer.

Amit Shah : Abey Yaar! Transformer Nahi Power House.

Amit Shah : Kar Govt has burnt out the transformer.

Translator : Kar Govt is a Power House

AS : Abey Power house nahi transformer.pic.twitter.com/3Fg3H0EhN4

— Unofficial Sususwamy (@swamv39) May 3, 2018