VIDEO: जुए के अड्डे पर छापा मारने गये पुलिस वाले, जुआरियों ने घेरकर पीटा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ‘उगादी’ पर्व के दिन कथित तौर पर जुआ खेल रहे कुछ लोगों ने दो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने आज यह जानकारी दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कम से कम 12 लोग शामिल थे। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि दो कांस्टेबल बासप्पा और शरणप्पा को एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहां उगादी के मौके पर कुछ लोग क्षेत्र के सरकारी स्कूल में जुआ खेल रहे हैं। दोनों कांस्टेबल वहां पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जुआ खेल रहे लोगों ने पुलिसकर्मियों को गालियां दी उन्हें पीटा और खदेड़ दिया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। 24 घंटे में ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

