कर्नाटक के मैसूरु में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक गुब्बारे फटने से अफरातफरी मच गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाकी लोग बाल-बाल बचे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना मैसुरू से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित सुत्तूर मठ की बताई जा रही है। यहां हर साल छह दिवसीय मेला लगता है।

शांतिपूर्ण हवन के बीच यूं हुआ हादसाः पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में घटनास्थल पर मौजूद सुत्तूर मठ के प्रमुख स्वामी शिवरात्रि देशीकेन्द्र महास्वामीजी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शांतिपूर्ण हवन चल रहा था। स्वामी जी के आसपास कई लोग खड़े थे और हवन स्थल के ठीक ऊपर कुछ गुब्बारे लगे थे जिनमें हीलियम गैस भरी थी। अचानक हवन की तपिश गुब्बारों तक पहुंची और उनके फटने से हीलियम गैस का रिसाव हो गया। इसके चलते ब्लास्ट हुआ और तेज चिंगारी के साथ आग निकली जिसकी चपेट में पूजा में शामिल लोग आ गए।

…इसलिए रखे थे गुब्बारेः बताया जा रहा है कि ये गुब्बारे हवन खत्म होने के बाद उड़ाने के लिए रखे गए थे। लेकिन हवन समापन होने से पहले ही हादसा हो गया। उल्लेखनीय है कि यहां छह दिवसीय मेले की शुरुआत एक फरवरी से हुई थी। चश्मदीद के मुताबिक विस्फोट काफी तेज था। हादसे के बाद घटनास्थल का माहौल एक दम से बदल गया। वहां लोगों में अफरातफरी का माहौल बन गया। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

#WATCH Balloons catch fire at Suttur Mutt in Mysuru, Karnataka. Three people sustained minor injuries. pic.twitter.com/v50CDwMT3K

— ANI (@ANI) February 5, 2019