कर्नाटक में अमित शाह: रैली में एक लाख लोगों के लिए हुआ इंतजाम, वीडियो में देखें कितने पहुंचे

भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष अमित शाह इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर हैं। मंगलवार (3 मार्च) को उन्‍होंने कागीनेले में अन्‍य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। एक स्‍थानीय चैनल के अनुसार, सम्‍मेलन के लिए 1 लाख लोगों के बैठने की व्‍यवस्‍था की गई थी। हालांकि चैनल द्वारा जारी वीडियो में काफी सारी कुर्सियां खाली दिख रही हैं। चैनल का दावा है कि सम्‍मेलन में सिर्फ 5,000 लोग ही शरीक हुए। जनसत्‍ता डॉट कॉम चैनल के वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में एक शॉट अमित शाह के भाषण का है, उसके बाद खाली कुर्सियों का शॉट है जिसके बैकग्राउंड में कन्‍नड़ भाषा में कुछ कहा जा रहा है।

स्‍थानीय चैनल द्वारा वीडियो डाले जाने के कुछ देर बाद ही भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सम्‍मेलन की तस्‍वीरें डालकर कहा कि भारी भीड़ इकट्ठा हुई। मालवीय के ट्वीट के जवाब में कई यूजर्स ने इसी स्‍थानीय चैनल का वीडियो शेयर किया है। शाह कर्नाटक में अपने प्रचार के पांचवें दौर में यहां आए हुए थे। राज्य में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

देखें स्‍थानीय चैनल का वीडियो:

#BIGNEWS : @AmitShah reached the BJP #OBC convention in #Kaginele in Haveri district, to empty chairs. Only 5,000 people attended the convention while seating arrangements were made for 1 lakh people. Shah met the 4 Swamijis of the Kaginele Guru peeta and later left to Kaginele. pic.twitter.com/YHAM1LFm15

शाह ने सम्‍मेलन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मोदी सरकार कांग्रेस के विरोध के बावजूद ओबीसी विधेयक संसद में पारित कराएगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ”कांग्रेस चाहे जितना बाधा डालना चाहे लेकिन केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में ओबीसी विधेयक पारित कराएगी। यह हमारा निर्णय है और हम समुदाय को न्याय दिलाएंगे।” शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा में विधेयक पारित कराने में बाधा डाली थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी समुदायों के कल्याण में विश्वास करती है और इसने ओबीसी के लिए काफी कुछ किया है।

Dreaming of empty chairs in Shri @AmitShah’s OBC convention is not going to win you elections Mr @siddaramaiah. You won’t even get as many votes as the number of people who turned out in Kaginele! Wake up and smell the coffee. pic.twitter.com/KpGuS1Wnpk

— Amit Malviya (@malviyamit) April 3, 2018