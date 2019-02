भारत के सबसे बड़े एयरो शो ‘एयर इंडिया 2019’ का आज (बुधवार) से आगाज हो गया। इसकी शुरुआत साहिल गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आसमान में ‘मिसिंग मैन’ फॉर्मेशन की रचना के साथ हुई। बता दें कि मंगलवार को एयर शो की रिहर्सल के दौरान वायुसेना के दो सूर्यकिरण विमान क्रैश हो गए थे। इस हादसे में विंग कमांडर साहिल गांधी शहीद हो गए जबकि दो पायलट भी घायल हुए थे। शहीद साहिल के सम्मान में फ्रांस एयर फोर्स के राफेल विमान ने एक फॉर्मेशन बनाया था।

बता दें कि बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो 2019 की शुरुआत से पहले ही मंगलवार को दो सूर्यकिरण विमान क्रैश हो गए थे। जिसमें साहिल गांधी शहीद हो गए थे। इसके मद्देनजर बुधवार को एयरो शो की शुरुआत में फ्रांसीसी वायु सेना के पायलट ने अपने विमान से साहिल गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक फॉर्मेशन बनाया गया जिसे ‘मिसिंग मैन’ फॉर्मेशन का नाम दिया गया। इसमें तेजस,जगुआर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लि. (एचएएल) के हेलीकाप्टरों ने भी आसमान में अपने करतब दिखाए। बता दें कि साहिल हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे। वे मिग, सुखोई आदि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुके थे। एयर शो में की शुरुआत में साहिल गांधी की याद में दो मिनट का मौन रखा गया।

#MissingMan formation was flown, today, led by Su-30MKI at Yelahanka as a tribute to Wg Cdr Sahil Gandhi, who was martyred during a rehearsal sortie on 19 Feb 19. Followed by a slow speed pass by #Rafale, as a salute to #Braveheart.

'You will be missed, blue skies to you always' pic.twitter.com/5ofzzb1Ofx

