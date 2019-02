बंगलूरू एयर शो में चार दिन के अंदर दूसरा बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस बार पार्किंग में खड़ी कारों में आग लग गई। इस घटना में करीब 12 गाड़ियों में आग लगी है। हालांकि अभी तक सटीक नंबर सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक सूखी घास में आग लगी और फैलकर कई गाड़ियों तक पहुंच गई।

जारी है आग बुझाने की काम: बता दें कि आग बुझाने की मशक्कत जारी है लेकिन उसमें बड़ी समस्या बन रही है हवा। दरअसल हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है। जिसके चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।

आग लगने के बाद निकलता धुंआ- देखें वीडियो:

Vehicles got fire at parking area of #AiroIndia show at Yalahanka. Fire fighters On the spot.@DGP_FIRE @SunilagarwalI @KarnatakaVarthe pic.twitter.com/5YAk2izsDx

— Karnataka Fire Dept (@KarFireDept) February 23, 2019